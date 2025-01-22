Президент Гамбии выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Республики Гамбия Адама Барроу направил Президенту Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с трагической гибелью людей в результате крушения 25 декабря 2024 года близ города Актау самолета "Азербайджанских авиалиний", выполнявшего рейс Баку-Грозный.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство.

От имени правительства и народа Гамбии и от себя лично с глубокой скорбью выражаю соболезнования правительству и народу Азербайджана в связи с трагической гибелью людей в результате крушения принадлежащего Азербайджану самолета 25 декабря прошлого года.

Наши мысли и молитвы с семьями погибших и с теми, кто пострадал в результате этой трагедии. В эти тяжелые моменты моральная поддержка правительства Гамбии с вами.

Пусть души погибших покоятся с миром. Желаю Вам терпения в эти горестные дни", - говорится в письме.