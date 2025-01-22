"Шамахы" расстался с бомбардиром, забившим 18 голов

Азербайджанская футбольная команда "Шамахы" рассталась с еще одним игроком.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.

Представитель Премьер-лиги попрощался с Эмином Замановым. Контракт с полузащитником был расторгнут по обоюдному согласию.

Отметим, что Заманов, выступающий за одноименный шамахинский клуб с января 2023 года, в прошлом сезоне стал победителем чемпионата Первой лиги и забил 18 голов.