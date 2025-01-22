https://news.day.az/sport/1724749.html "Шамахы" расстался с бомбардиром, забившим 18 голов Азербайджанская футбольная команда "Шамахы" рассталась с еще одним игроком. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба. Представитель Премьер-лиги попрощался с Эмином Замановым. Контракт с полузащитником был расторгнут по обоюдному согласию.
"Шамахы" расстался с бомбардиром, забившим 18 голов
Азербайджанская футбольная команда "Шамахы" рассталась с еще одним игроком.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.
Представитель Премьер-лиги попрощался с Эмином Замановым. Контракт с полузащитником был расторгнут по обоюдному согласию.
Отметим, что Заманов, выступающий за одноименный шамахинский клуб с января 2023 года, в прошлом сезоне стал победителем чемпионата Первой лиги и забил 18 голов.
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