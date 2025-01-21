Стало известно, сколько миллиардов США должны ООН

Долг Соединенных Штатов перед ООН составляет $2,8 млрд, из них $1,5 млрд составляет задолженность в основной бюджет всемирной организации.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель постоянного представителя генсека ООН Фархан Хак.

"Долг США [по взносам] в регулярный бюджет ООН составляет $1,5 млрд. Если учитывать регулярный бюджет, бюджет на миротворческие миссии и на трибуналы, то общая сумма составляет $2,8 млрд", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналиста на брифинге.

Хак также напомнил, что по утвержденным правилам всемирной организации, если долг страны превышает сумму необходимых отчислений в регулярный бюджет ООН за два года, то страна лишается права голоса в Генеральной Ассамблее ООН. Регулярный бюджет ООН на 2025 год, утвержденный Генассамблеей, составляет $3,72 млрд.

Вашингтон остается одним из главных спонсоров ООН, и в 2022 году его взносы составили более трети от общего бюджета организации.