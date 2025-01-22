https://news.day.az/world/1724546.html Стало известно, что будет на втором этапе соглашения ХАМАС и ЦАХАЛ Второй этап реализации соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС будет включать восстановление анклава. Как передает Day.Az, об этом сообщил глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.
Стало известно, что будет на втором этапе соглашения ХАМАС и ЦАХАЛ
Второй этап реализации соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС будет включать восстановление анклава.
Как передает Day.Az, об этом сообщил глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.
"Первый этап соглашения затрагивает только восстановление больниц, пекарен и основных служб для удовлетворения насущных потребностей людей", - сказал политик.
Также в рамках соглашения будут освобождены заложники и введён режим прекращения огня в секторе Газа.
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