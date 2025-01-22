Стало известно, что будет на втором этапе соглашения ХАМАС и ЦАХАЛ

Второй этап реализации соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС будет включать восстановление анклава.

Как передает Day.Az, об этом сообщил глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

"Первый этап соглашения затрагивает только восстановление больниц, пекарен и основных служб для удовлетворения насущных потребностей людей", - сказал политик.

Также в рамках соглашения будут освобождены заложники и введён режим прекращения огня в секторе Газа.