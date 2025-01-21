Казахстан направил дипломатическую ноту России в связи с таможенным блокированием на российской границе 20 грузовиков, следовавших из Китая в Европу.

Как передает Day.Az, по сообщению Казинформа, заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин ответил на вопрос депутатов о том, "почему казахстанские грузовики не были пропущены через российскую границу в Европу".

По словам Жумангарина, согласно новым правилам России, экспорт беспилотных летательных аппаратов, военного обмундирования, генераторов, аккумуляторов и другой продукции в Евросоюз, США и Украину через территорию страны ограничен.

Джумангарин отметил, что Россия не проинформировала Казахстан об этих изменениях и ввела их в действие в одностороннем порядке: "Из-за этих ограничений 20 автомобилей, следовавших из Китая в европейские страны через территорию Казахстана и России, были остановлены на границе".

Он сообщил, что посольство Казахстана в Москве направило ноту в МИД России для решения проблемы.

Заместитель премьера напомнил, что согласно Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), товары, задержанные на таможенной территории, должны быть возвращены декларанту. По его словам, письма с просьбой пропустить грузовики или вернуть их в Казахстан направлены в соответствующие органы России.

Джумангарин добавил, что этот вопрос будет обсуждаться на двусторонней и многосторонней основе на заседании Совета глав правительств Евразийского экономического союза в Алматы на следующей неделе.