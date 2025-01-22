В школах Азербайджана 5 дней подряд не будет занятий

В школах Азербайджана 5 дней подряд не будет занятий.

Об этом сообщили Day.Az в Государственном агентстве общего и дошкольного образования.

Сообщается, что с 27 января в общеобразовательных учреждениях начинаются зимние каникулы.

Первым учебным днем после каникул будет 1 февраля 2025 года. Отмечено, что данное решение распространяется и на дошкольные группы общеобразовательных учебных заведений.