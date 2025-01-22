https://news.day.az/society/1724760.html

В школах Азербайджана 5 дней подряд не будет занятий

В школах Азербайджана 5 дней подряд не будет занятий. Об этом сообщили Day.Az в Государственном агентстве общего и дошкольного образования. Сообщается, что с 27 января в общеобразовательных учреждениях начинаются зимние каникулы. Первым учебным днем после каникул будет 1 февраля 2025 года.