Президент Израиля призывает к переменам в Газе по примеру Ливана и Сирии

Израиль надеется увидеть исторические изменения в Газе, подобные тем, что произошли в Ливане и Сирии.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал Президент Израиля Ицхак Герцог на Всемирном экономическом форуме

в Давосе.

"Мы видим исторические изменения в Ливане и Сирии. Надеемся, что такие же изменения произойдут и в секторе Газа. Это потребует значительных усилий", - отметил Герцог.

Говоря о соглашении по Газе, Президент Израиля подчеркнул, что ключ к успеху связан с вопросом освобождения заложников.

"Достичь этого соглашения было невероятно трудно и болезненно. Сегодня я встретился с премьер-министром Катара, чтобы поблагодарить его за неоценимые усилия, а также других посредников - Египет, США, как уходящую, так и новую администрации. В Газе остаются многие наши заложники. Мы молимся, чтобы они вернулись домой как можно скорее в соответствии с договоренностью", - заявил Герцог.