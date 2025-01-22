В Азербайджан завезены тесты и лекарства от оспы обезьян

В Азербайджан завезены тесты для лабораторного исследования вируса оспы обезьян и необходимые лекарственные препараты.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил эксперт Министерства здравоохранения, терапевт Закир Гулиев в прямом эфире на официальной странице министерства в Instagram.

"Вакцины против вируса оспы обезьян в основном производятся на основе вакцин от натуральной оспы, так как эти два вируса имеют генетическое сходство", - сказал Гулиев.

По словам эксперта, исследования международных организаций здравоохранения показывают, что вакцины, разработанные против натуральной оспы, эффективно защищают и от вируса оспы обезьян.

"Эти вакцины нацелены на ортипоксвирусы из той же семейной группы, что и вирус оспы обезьян, и способны вызывать иммунный ответ. Они применяются в районах с риском эпидемии или среди людей, которые могли быть подвержены воздействию вируса. Вакцины играют важную роль как в предотвращении распространения заболевания, так и в смягчении его тяжести при заражении", - отметил Закир Гулиев.

Что касается вакцины против вируса оспы обезьян, то она производится и распределяется исключительно среди эндемичных стран. Азербайджан не входит в список таких стран.