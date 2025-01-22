Давос уполномочен подтвердить: Азербайджан - ведущее государство Южного Кавказа

Автор: Акпер Гасанов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев может записать в свой актив очередной успешный, продуктивный вояж в Давос, где традиционно проходит Всемирный экономический форум. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 3000 гостей из более чем 130 стран мира. Безусловно, главе нашего государства было, с чем ехать в Давос. Ведь Азербайджан являет собой поистине уникальный пример экономического развития в крайне сложных условиях.

Как известно, за минувший год валютные резервы Азербайджана увеличились более чем на 5 миллиардов долларов и сегодня равны 72 миллиардам долларов. Как известно, расчет валютных резервов стран мира опирается на резервы, приходящиеся на душу населения, и по этому показателю Азербайджан входит в число ведущих стран мира.

Также напомню про соотношение внешнего долга к валовому внутреннему продукту. Внешний долг нашей страны составляет всего 7,2 процента от валового внутреннего продукта. Для сравнения могу сказать, что в большинстве развитых стран он составляет более 100 процентов, а уровень в 7,2 процента - это действительно огромное достижение, которое признается и высоко ценится во всем мире, даже в стане стран, мягко говоря, не являющихся нашими партнерами.

Но вернемся к вопросу участия главы нашего государства в ДЭФ. Сразу отмечу, что все они происходили на основании обращения той или иной стороны. В итоге Президент Азербайджана встретился с канцлером Федеративной Республики Германия Олафом Шольцем. В ходе беседы состоялся обмен мнениями о двусторонних отношениях, а также перспективах развития сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом, были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес. Канцлер ФРГ заявил, что Германия поддерживает усилия по обеспечению прочного мира и стабильности в регионе Южного Кавказа. И это было очень важный момент.

Кроме того, Президент Азербайджана встретился в Давосе с Президентом Государства Израиль Ицхаком Герцогом. На встрече было отмечено успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Израилем. В ходе беседы было подчеркнуто, что сотрудничество в торгово-экономической сфере находится на хорошем уровне, высоко оценена работа совместной межправительственной комиссии.

Также Президент Азербайджана встретился в Давосе с премьер-министром региона Иракский Курдистан Масруром Барзани. В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии экономических, торговых, культурных, гуманитарных связей между Азербайджаном и регионом Иракский Курдистан. Была отмечена важность организации взаимных визитов деловых кругов, налаживания прямых контактов между ними и проведения бизнес-форумов.

Помимо этого, Президент Азербайджана встретился в Давосе с Президентом Республики Ирак Абдель Латифом Джамалом Рашидом. С удовлетворением вспомнив свой визит в Азербайджан для участия в COP29, Абдель Латиф Джамал Рашид поздравил главу государства с успешным проведением этого важного мероприятия. Глава нашего государства с удовлетворением вспомнил свои встречи с Президентом Ирака и проведенные в ходе них обсуждения. На встрече были затронуты вопросы, связанные с развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Ираком, организацией прямых авиарейсов и деятельностью межправительственной комиссии. Была также обсуждена ситуация на Ближнем Востоке, еще раз подчеркнута важность установления мира и стабильности в регионе.

Наконец, Президент Азербайджана встретился с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Лидеры обсудили связи между Азербайджаном и Украиной в политической, экономической, гуманитарной сферах, а также сотрудничество в области энергетики и вопросы региональной безопасности. Отдельно замечу, что выступая в Давосе, Владимир Зеленский сделал ряд заявлений, общий смысл которых сводился к том, что коллективный Запад не оказал Украине должной поддержки.

Это то, что не стало сюрпризом для Азербайджана. Ведь в нашей стране прекрасно знают, насколько лицемерной, лживой и подлой является политика многих стран, претендующих на мировое или европейское господство. Те же страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ почти три десятка лет, по сути, поддерживали оккупационную политику Армении, которая лишь имитировала стремление к справедливому урегулированию конфликта.

Тем ценнее историческая Победа Азербайджана, полное восстановление нашей страной своих суверенитета и территориальной целостности. Тем ценнее экономические успехи Азербайджана, добытые в столь сложных условиях. Эти успехи признаются открыто и громко. Например, в отчете Всемирного экономического форума (ВЭФ) "Impact Report: Centre for the Fourth Industrial Revolution Network 2023-2024".

Там четко прописано, что в условиях стремительно меняющегося глобального ландшафта, где цифровая трансформация становится ключевым фактором экономического роста, Азербайджан стремится занять конкурентоспособное положение, создавая привлекательные условия как для местных, так и для международных инвестиций.

И, как бы подтверждая эти выводы, после встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо состоялось заключение кредитного соглашения о реконструкции системы водоснабжения и канализации в городе Гянджа. Согласно документу, ЕБРР выделит суверенный кредит в размере 35 млн евро на модернизацию водоснабжения, улучшение управления канализацией и ливневыми водами, а также строительство водоочистных сооружений в Гяндже.

Общая стоимость проекта составляет 410 млн евро. И это соглашение - еще одно свидетельство того, что глава нашего государства не просто является одним из самых уважаемых гостей ДЭФ, но и того, что само участие в столь знаковом Форуме приносило, приносит и будет приносить ощутимую пользу Азербайджану, который признается политическим и экономическим центром всего Южного Кавказа.