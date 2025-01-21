Араик Арутюнян не ходатайствовал о замене в отношении него меры пресечения

Араик Арутюнян, в отличие от других обвиняемых в многочисленных преступлениях против Азербайджана, не ходатайствовал о замене меры пресечения на домашний арест.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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