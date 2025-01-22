Скончался еще один ребенок, пострадавший в ДТП в Имишли

Несмотря на многочисленные усилия врачей, 22.01.2025 года около 01:45 был зафиксирован факт смерти ребенка, госпитализированного в медучреждение "Ени клиника" с травмами в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 18 января на территории села Ялавач Имишлинского района.

Как передает Day.Az, об этом говорится в ответе TƏBIB на запрос АПА.

Напомним, ребенок 2015 г.р. получил различные переломы в результате ДТП.