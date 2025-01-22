https://news.day.az/unusual/1724739.html Ученые предупредили о надвигающейся магнитной буре Магнитная буря обрушится на Землю 24 января. Об этом сообщили на сайте Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Судя по телескопическим снимкам, помимо вспышки был выброшен небольшой протуберанец, добавивший вещества в плазменное облако", - говорится в сообщении.
Ученые предупредили о надвигающейся магнитной буре
Магнитная буря обрушится на Землю 24 января. Об этом сообщили на сайте Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Судя по телескопическим снимкам, помимо вспышки был выброшен небольшой протуберанец, добавивший вещества в плазменное облако", - говорится в сообщении.
По словам специалистов, скорость надвигающегося облака довольно низкая, поэтому, согласно расчетам, магнитная буря достигнет Земли в пятницу во второй половине суток. По предварительным данным, магнитной буре присвоят класс G2, отвечающий среднему уровню мощности. Кроме того, жители смогут наблюдать полярные сияния.
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