Ученые предупредили о надвигающейся магнитной буре

Магнитная буря обрушится на Землю 24 января. Об этом сообщили на сайте Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Судя по телескопическим снимкам, помимо вспышки был выброшен небольшой протуберанец, добавивший вещества в плазменное облако", - говорится в сообщении.

По словам специалистов, скорость надвигающегося облака довольно низкая, поэтому, согласно расчетам, магнитная буря достигнет Земли в пятницу во второй половине суток. По предварительным данным, магнитной буре присвоят класс G2, отвечающий среднему уровню мощности. Кроме того, жители смогут наблюдать полярные сияния.