Мирзоян попытался оправдаться перед Лавровым в Москве

Законопроект о вступлении Армении в Евросоюз является общественной инициативой и не содержит никаких конкретных сроков или механизмов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД Арарат Мирзоян по итогам переговоров с Сергеем Лавровым.

"Пока там ни о каких сроках, ни о каких конкретных механизмах речи не идет. Хочу напомнить, это инициатива гражданского общества. Организации собрали, как предписывает Конституция Армении, 50 тысяч голосов, и сейчас эта инициатива автоматически превратилась в законопроект и будет проголосована в парламенте. Правительство одобрило этот законопроект", - оправдывал он прозападную политику Еревана.

По его словам, предполагается, что правящее большинство в парламенте поддержит этот документ.

"Что будет дальше, будем разбираться потом. Этим законом ничего другого не предполагается", - сказал Мирзоян.

При этом глава армянского МИД не смог ответить на уточняющий вопрос, как Ереван планирует совмещать членство в ЕС и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

"Все теоретики и практические деятели говорят, что есть там противоречия. Не мне судить. <...> Если вопрос встанет в таком ключе, наверное, нужно будет посмотреть", - сказал он.

9 января правительство Армении одобрило проект решения о начале процесса вступления в ЕС, теперь его обсудит парламент. Премьер-министр республики Никол Пашинян отмечал, что это не будет означать автоматического присоединения Еревана к сообществу, поскольку данный вопрос требует вынесения на референдум.

Как заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода республики из ЕАЭС. По его словам, вступление в ЕС несовместимо с членством страны в Евразийском экономическом союзе. В свою очередь министр экономики Армении Геворг Папоян утверждал, что Ереван не собирается выходить из ЕАЭС. По его словам, Армения должна поддерживать, развивать и повышать уровень отношений с ЕАЭС, а также наращивать отношения с другими структурами.