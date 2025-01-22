https://news.day.az/society/1724569.html Несчастный случай унес жизнь ребенка в Агдаше В Агдаше 7-летний ребенок скончался в результате несчастного случая. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на Ибрагима Герайли 2018 г.р. упала деревянная лестница, когда он играл со своими сверстниками.
Несчастный случай унес жизнь ребенка в Агдаше
В Агдаше 7-летний ребенок скончался в результате несчастного случая.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на Ибрагима Герайли 2018 г.р. упала деревянная лестница, когда он играл со своими сверстниками. Ребенок скончался в отделении интенсивной терапии.
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