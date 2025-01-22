Несчастный случай унес жизнь ребенка в Агдаше

В Агдаше 7-летний ребенок скончался в результате несчастного случая.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на Ибрагима Герайли 2018 г.р. упала деревянная лестница, когда он играл со своими сверстниками. Ребенок скончался в отделении интенсивной терапии.

Ранее мы сообщали, что 71-летний мужчина отравился угарным газом.