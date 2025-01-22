https://news.day.az/politics/1724763.html Али Асадов встретился с послом Турции в Азербайджане 22 января премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Турецкой Республики Джахитом Багчи в связи с завершением его дипломатической миссии в нашей стране.
Али Асадов встретился с послом Турции в Азербайджане
22 января премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Турецкой Республики Джахитом Багчи в связи с завершением его дипломатической миссии в нашей стране.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Кабинета Министров, Али Асадов поблагодарил посла за вклад в развитие отношений между двумя странами.
На встрече была высоко оценена высокая степень дружеских, братских и стратегических союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией, обсуждены вопросы в связи с расширением экономического сотрудничества.
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