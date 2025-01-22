Террорист напал с ножом на людей в Тель-Авиве

Четыре человека пострадали в результате нападения в Тель-Авиве, злоумышленник был вооружен ножом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Ynet.

По его данным, правоохранительные органы квалифицировали случившееся как теракт. Инцидент произошел в районе улицы Нахалат-Биньямин в южной части города.

Террорист нейтрализован, отмечает Ynet.

По данным портала, нападение совершил 29-летний выходец из Марокко, имевший вид на жительство в США, въехавший в Израиль в качестве туриста 18 января.

Полицейская пресс-служба сообщила, что "первоначальное расследование показало, что террорист, вооруженный ножом, нанес ножевые ранения трем мирным жителям на улице Нахалат-Биньямин и одному мирному жителю на улице Грузенберга" в Тель-Авиве. "Террорист был нейтрализован силами безопасности", - добавили в ведомстве.

Медицинская служба Израиля "Маген Давид адом" подтвердила, что в результате этого теракта ранения получили четыре человека. Все пострадавшие госпитализированы, добавили медики.