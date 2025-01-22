Ожидается много инноваций в сфере микрофинансирования

Ежедневный рост кредитования не интересует Центральный банк с точки зрения развития стратегического сектора.

Об этом заявил сегодня председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора, сообщает Day.Az.

"Мы в этом году принесем достаточно много инноваций в сферу микрофинансирования. Мы считаем, что внесенные нами изменения в правила, касающиеся небанковских кредитных организаций, будут способствовать развитию сектора.

Развитие повседневных кредитов, их быстрый рост не в интересах Центрального банка. Потому что и финансовый институт, и потребитель могут столкнуться с достаточными рисками. Поэтому мы повысили требования к этим сферам, так как там больше рисков. Ежедневный рост кредитования не интересует Центральный банк с точки зрения развития стратегического сектора", - сказал председатель.