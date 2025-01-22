18 штатов обжалуют этот указ Трампа

Власти 18 американских штатов и столичного округа Колумбия обжалуют в суде указ президента США Дональда Трампа об ограничении предоставления гражданства США по праву рождения.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте генерального прокурора штата Нью-Джерси Мэттью Платкина.

Как следует из документа, указ Трампа является нарушением положений конституции США, которое "навредит сотням тысяч американских детей". "В конституции четко сказано, что гражданство детей, рожденных в Соединенных Штатах, не зависит от гражданства их родителей. Этот принцип является основополагающим для нас как страны и того, что значит быть американцем", - отметил в свою очередь губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи.

Соответствующий иск подан в суд в штате Массачусетс. Истцами выступают генеральные прокуроры 18 штатов, где у власти находятся представители Демократической партии, в том числе Калифорнии, Массачусетса, Колорадо, Коннектикута, Делавэра, Мэна, Мэриленда, Мичигана, Миннесоты, Невады, Нью-Мексико, Нью-Йорка, Нью-Джерси, Северной Каролины, Род-Айленда, Вермонта, Висконсина, Гавайев, а также столичного округа Колумбия. Они требуют признать распоряжение Трампа недействительным и наложить запрет на реализацию каких-либо мер, предусмотренных этим указом.

Трамп, вступивший в понедельник в должность президента США, вечером того же дня подписал указ об ограничении предоставления гражданства США по праву рождения. По сведениям агентства Reuters, указ предусматривает ограничения на предоставления американского гражданства по праву рождения детям нелегальных мигрантов.

В конце декабря 2024 года телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что команда Трампа рассматривает различные варианты отмены предоставления гражданства США по праву рождения. В публикации отмечалось, что команда республиканца не исключает возможность ужесточения правил выдачи туристических виз для борьбы с "родильным туризмом". Кроме того, канал отмечал, что Госдепартаменту могут запретить "выдавать паспорта детям, если у их родителей нет документов".

В начале декабря 2024 года Трамп в интервью телеканалу NBC News подтвердил свои планы положить конец практике предоставления гражданства по праву рождения. Он подчеркнул, что считает автоматическое предоставление гражданства, гарантированное 14-й поправкой к конституции, нелепым и планирует прекратить эту практику путем подписания исполнительного указа.