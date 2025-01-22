До Пашиняна дошло

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Пашинян выучил ценный урок.

Day.Az представляет публикацию:

Никол Пашинян сегодня впервые высказался о судебном процессе лицами, обвиняемыми в совершении многочисленных преступлений в результате военной агрессии Армении. Ну, высказался - это громко сказано. Он был вынужден говорить, потому что его об этом прямо спросили оппозиционные депутаты в парламенте страны.

На помощь Воваевичу пришел ... Гиппократ с его принципом " ̶л̶у̶ч̶ш̶е̶ ̶з̶а̶т̶к̶н̶и̶с̶ь̶" "не навреди".

"Информация, которую мы узнали, и сцены, которые мы увидели, вызывают беспокойство. Но я должен констатировать, что мы подходим к этой ситуации с логикой: прежде всего, не навреди. Наша задача, прежде всего, не навредить и проводить работу, нацеленную на результат", - ответил Пашинян.

Позже он добавил, что может конечно сказать что-то такое громкое, яркое, что понравится людям - но, по его словам, "влияние и последствия этого заявления эти люди почувствуют на своей собственной шкуре".

Какой прорыв! Две военных операции и годы переговоров понадобились, чтобы Пашинян наконец понял очевидную вещь: за слова надо отвечать.

А раз отвечать не готов - лучше помалкивай. В 2018-19 годах Воваевич позволял себе говорить в адрес Азербайджана слова, которые очень нравились и армянам, и ему самому. В 2020-м за эти слова с него спросили сполна. Видимо, пусть и с запозданием, но Пашинян выучил урок: иногда полезно помалкивать.