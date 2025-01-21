Константину Затулину

Автор: Мехти Ахмедзаде

Помните, как часто раньше выступал Константин Затулин с разными одиозными заявлениями? Прям до последней капли крови бился за Армению до тех пор, пока она не послала куда подальше. Костик - очень странный, конечно, персонаж. Его громкие заявления, амбициозные планы и попытки казаться "экспертом по постсоветскому пространству" на время держали его в повестке дня. Но, как и в любой учебной аудитории, где каждый студент должен доказать свою компетентность, Затулин, похоже, оказался тем, кто не сдал зачет. И этот "зачет" - это способность не только рассуждать о сложных геополитических вопросах, но и действительно разбираться в их сути.

Молчал Затулин с сентября прошлого года. Во-первых, из-за обиды к Пашиняну, а во-вторых, понимал, что сколько бы он ни кукарекал, на Баку повлиять ни он, ни кто-либо другой не сможет. И теперь, спустя несколько месяцев, Костик внезапно опубликовал пост в своей телеграм-канализации, где принялся рассуждать о суде над лицами, обвиняемыми в совершении многочисленных преступлений в результате военной агрессии Армении.

Публикация настолько абсурдная, что никакие цитаты даже из нее приводить не хочется. Просто пересказал одни и те же мифы про 100 тысяч армян, которые якобы насильственно были перемещены (при том, что все ушли добровольно), про "армянские" дома, которые на самом деле азербайджанские, про некое "армянское наследие" и т.д. А затем Затулин добавил, что в настоящее время Совет российско-армянского "Лазаревского клуба" (на самом деле армянский - ред.) готовит заявление по поводу судебного процесса в Баку.

Ощущение, что двоечник к экзамену готовится. Ирония в том, что Затулин продолжает делать вид, будто его "экспертное мнение" хоть кого-то волнует. Видимо, он решил, что фейковые факты и драматические заявления - лучший способ вернуть себе минуту славы. Ну а что еще остается, если реальных достижений на горизонте не видно?

Костик явно позабыл, что времена, когда можно было безнаказанно заниматься "армянским лоббизмом" и разбрасываться одиозными заявлениями, давно прошли. Теперь вместо аплодисментов - лишь недоумение. И ведь он искренне верит, что его посты в Telegram - это вершина аналитики, которую будут разбирать по косточкам. Нет, Костя, это даже на сочинение школьника не тянет.

А заявление "Лазаревского клуба" - это вообще отдельный цирк. Этот клуб - просто компания проплаченных единомышленников, которые собрались, чтобы жаловаться на "злобный" Баку и сочинять сказки о героическом прошлом Армении. Ну и, конечно, как без пафосных призывов к справедливости, которые не стоят и ломаного гроша.

Короче говоря, Затулин снова "не сдал зачет". С таким уровнем аргументации он мог бы стать звездой среди тех, кто верит в мифы и конспирологию, но для серьёзного обсуждения - увы, Костик, оценки тебе не видать.

Более подробно в следующем материале.