Экс-эмр Гюмри присваивал госземли

Бывшему мэру Гюмри Вардану Гукасяну предъявлено обвинение по делу о махинациях с земельными участками.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Армении.

Отмечается, в 2001-2011 годах обвиняемый, будучи главой города Гюмри, при содействии других сотрудников мэрии подделал тендерную документацию и через фиктивные аукционы провёл отчуждение государственных земель. В отдельных случаях госимущество было отчуждено в пользу мэра, в других - в пользу иных лиц.

В материалах дела речь идёт, в частности, об отдельных территориях городского парка Гюмри, земельных участках на улицах Фурманова, Руставели, Саят-Нова, Нжде и других объектах.

Всего в деле Гукасяна содержится 38 эпизодов, связанных со случаями служебного подлога и злоупотребления должностными полномочиями.

В результате этих преступных действий был причинён существенный ущерб. В качестве меры пресечения в отношении Гукасяна избрана подписка о невыезде. Следствие продолжается.