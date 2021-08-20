В России погибли десятки утят из-за слитого мазута

В Ферзиковском районе Калужской области тонны мазута оказались слиты в местный водоем. В пруду погибли десятки утят. Факт произошедшего в среду, 18 августа подтвердили в региональном минприроды, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

"В социальных сетях и мессенджерах появилась информация о загрязнении почвы мазутом, в результате которого окружающей среде нанесен вред: загрязнение почвы, гибель объектов животного мира. К сожалению, данный факт подтвердился", - сказали в министерстве.

Еще в начале августа на место происшествия выезжали сотрудники полиции, прокуратуры, Росприроднадзора и самого министерства. Специалисты произвели отбор проб. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.254 УК РФ. К виновным после расследования предъявят иск о возмещении ущерба окружающей среде.

В соцсетях опубликована видеозапись жителя села Ферзиково, на котором видно, что водоем полностью покрыт черным мазутом. В водоеме плавают несколько десятков трупов утят.