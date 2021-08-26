В Афганистане прошли переговоры между Фронтом нацсопротивления и талибами

Первые прямые переговоры между представителями Фронта национального сопротивления и делегацией движения "Талибан" состоялись в среду в Афганистане. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Абдул Хафиз Мансур, представляющий в группе переговорщиков не подчинившуюся талибам северную провинцию Панджшер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Делегация Фронта национального сопротивления провела в городе Чарикар [административный центр провинции Парван] переговоры с представителями "Талибана". Переговоры прошли в хорошей атмосфере. <...> Это первый раз, когда представители двух сторон провели прямой диалог", - указал Мансур, участвовавший прежде в межафганских консультациях в составе делегации правительства Афганистана, свергнутого талибами.

По информации Мансура, делегация движения состояла из семи человек, а группа переговорщиков от Фронта национального сопротивления - из 12. "Стороны условились продолжать диалог о мире во избежание вооруженных атак в отношении позиций друг друга", - резюмировал он.