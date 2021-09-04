Китай запретил убийственный рабочий график

Власти Китая запретили компаниям использовать убийственный график "996", то есть шестидневную рабочую неделю с двенадцатичасовым графиком, сообщает "Би-би-си". Компаниям напомнили, что работники имеют право на отпуск и восьмичасовой рабочий день, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно трудовому законодательству Китая, стандартный рабочий день составляет восемь часов, максимум - 44 часа в неделю. Любая сверхурочная работа должна оплачиваться отдельно. Но в крупнейших компаниях страны - особенно в процветающем технологическом секторе - сотрудники часто работают по убийственному графику "996" (с 9:00 до 21:00 шесть дней в неделю).

В заявлении, опубликованном Верховным судом Китая совместно с министерством труда страны, подробно изложены десять судебных решений, касающихся трудовых споров. Многие из них связаны с принуждением рабочих к работе по убийственному графику "996". Во всех судебных делах приговор был вынесен в пользу работников.

Из-за растущего общественного недовольства властям Китая становится все сложнее закрывать глаза на существующую ситуацию. "Наступил переломный момент, когда у официальных лиц нет возможности замалчивать последствия нарушения прав рабочих. Особенно после двух громких случаев смертей на работе", - отметила доктор социологических наук Гонконгского политехнического университета Дженни Чан.

В 2021 году два сотрудника онлайн-платформы Pinduoduo умерли с разницей в несколько недель: один молодой работник потерял сознание по дороге домой после долгого рабочего дня и умер, а другой покончил жизнь самоубийством.