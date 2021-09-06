В Риме началась встреча министров здравоохранения стран G20

Встреча министров здравоохранения стран G20 началась в Риме на позитивной ноте. В первый день работы участники подписали соглашение под названием "Римский пакт". Цель, которая становится всё более безотлагательной, - гарантировать доступ к вакцинам против COVID-19 во всех странах мира, особенно в самых уязвимых. Пока это еще не произошло, но в G20 уверены: для достижения этой цели "условия созданы".

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, основной посыл встречи - "строить лучше, чем было", а также - более стойко противостоять кризисам здравоохранения.

В течение двух дней в Риме будут проходить встречи за закрытыми дверями. Программа состоит из трех частей.

Первая сессия была посвящена влиянию COVID-19 на цели в области устойчивого развития до 2030 года. Вторая сессия установит принципы, которыми нужно будет пользоваться для того, чтобы предотвращать и лучше справляться с будущими пандемиями. Эта цель вызывает некоторое беспокойство, так как она означает, что международное медицинское сообщество признало, что пандемии такого рода вернутся. На третьей сессии будут изучены инструменты, которые могут помочь нам эффективно бороться с пандемией. Члены G20 попытаются определить лучшие глобальные стратегии для поддержки развития и равного доступа к вакцинам и диагностическому тестированию.