В Нью-Йорке опознали двух жертв терактов 11 сентября спустя 20 лет

Управление главного судмедэксперта Нью-Йорка опознало двух жертв терактов во Всемирном торговом центре 11 сентября спустя 20 лет. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Дороти Морган из Хемпстеда (штат Нью-Йорк) является 1646-й жертвой, мужчина, имя которого не разглашается по просьбе семьи, является 1647-й жертвой", - отмечается в сообщении.

Эти опознания стали первыми с октября 2019-го. На данный момент 1106 (40 процентов) из 2753 жертв терактов так и не были идентифицированы.

Ранее сообщалось, что в США рассекретят отдельные материалы расследования, которые имеют отношение к терактам, произошедшим 11 сентября 2001 года. Снять гриф секретности с этих материалов было одним из предвыборных обещаний американского президента Джо Байдена.

11 сентября 2001 года в США произошла серия терактов. Тогда террористы направили два лайнера в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а третий - в здание Пентагона в Вашингтоне. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация "Аль-Каида".