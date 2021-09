Цены в Британии подскочили до рекорда

Инфляция в Великобритании достигла более чем девятилетнего максимума, а скачок за месяц на 1,2 процента был рекордным по меньшей мере за 24 года. Это произошло во многом из-за схемы помощи ресторанам, передает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным управления национальной статистики, потребительские цены в августе выросли на 3,2 процента в годовом выражении, а в июле - на два процента, что является самым высоким показателем с марта 2012 года.

В августе 2020 года правительство Великобритании предложило давать посетителям ресторанов 50-процентную скидку с понедельника по пятницу. Схема получила название "Ешь вне дома, чтобы помочь" (Eat Out to Help Out). Таким образом власти хотели стимулировать экономику и побудить людей начать снова тратить деньги после локдауна. Это привело к повышению цен в ресторанах, что стало источником более чем половины из 1,2 процента инфляции в августе.

Несмотря на резкий рост инфляции, центральный банк Англии пока не предпринимает мер по ее сдерживанию в виде ужесточения денежно-кредитной политики и повышения процентных ставок. По словам главного экономиста в KPMG UK Яэля Селфина, любое ужесточение сейчас рискует затормозить восстановление экономики до того, как оно успеет закрепиться, поэтому меры будут, вероятно, отсрочены до середины следующего года.

В то же время восстановление экономики Великобритании тормозится из-за нехватки рабочей силы, что вызвало рекордный с 1970-х годов кризис поставок. Это происходит во многом из-за Brexit, который мешает попасть трудовым мигрантам в страну. При этом на рынке труда был зафиксирован рекордный рост за последние 20 лет: количество вакансий увеличилось на миллион.