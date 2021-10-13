Повышен прогноз цены нефти марки Brent

Минэнерго США повысило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2021 году на 4%, с $68,61 до $71,38 за баррель, говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ведомство также ожидает, что котировки нефти Brent до конца 2021 года составят в среднем $81 за баррель. При этом в 2022 году, по оценке министерства, цена нефти Brent понизится до $71,9 за баррель на фоне продолжающегося роста добычи нефти странами ОПЕК+ и увеличения добычи трудноизвлекаемой нефти в США.

Цена нефти марки WTI прогнозируется на уровне $68,5 за баррель в 2021 году и $68,2 за баррель в 2022 году.

Кроме того, Минэнерго США понизило прогноз суточной добычи нефти в США в 2021 году на 60 тыс. баррелей - до 11,02 млн баррелей в сутки. Ожидаемые объемы добычи в 2022 году выросли на 10 тыс. баррелей - до 11,73 млн баррелей в сутки.