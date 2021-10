Грета Тунберг впервые запела перед публикой

Неожиданное выступление ждало зрителей гала-концерта Climate Live, который прошел в Стокгольме. На сцену неожиданно вышла экоактивистка Грета Тунберг и запела, передает Day.Az со ссылкой на Росбалт.

Тунберг исполнила хит 80-х "Never going to give you up" вместе с другим активистом Андреасом Магнуссоном.

"Мы хотели преподнести сюрприз другим активистам, которые так усердно работали над этим концертом. В конце концов, мы в просто подростки, которые шутят друг с другом, а не просто рассерженные дети, как нас часто изображают в СМИ", - заявила после выступления Тунберг.

Отметим, девочка выросла в творческой семье - ее мать оперная певица Эрнман, а сестра Беата тоже увлечена музыкой.