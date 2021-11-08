ЧП в скоростном поезде в Германии

В правоохранительных органах ФРГ заявили, что произошедшее нападение на пассажиров скоростного поезда, вероятнее всего, не было терактом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, задержанный полицией злоумышленник - 27-летний сириец предварительно признан невменяемым и отправлен в психиатрическую больницу. Там он пройдет тщательное обследования с целью установления точного диагноза.

"Первая медицинская экспертиза выявила у мужчины признаки параноидальной шизофрении", - заявил на пресс-конференции прокурор Нюрнберга-Фюрта Герхард Нойхоф. "Подозреваемый страдает манией преследования, поэтому на данный момент, будучи невменяемым, он не может подлежать уголовной ответственности".

От рук вооруженного ножом сирийца в поезде Пассау - Гамбург пострадали четыре человека. При аресте подозреваемый, как сообщается не оказал сопротивления. О нападавшем известно, что он прибыл в Германию из Сирии в 2014 году.

На месте его жительства полиция провела обыск.

"На данном этапе расследования нет указаний на то, что случившееся могло быть террористическим актом, или имеет исламистскую подоплеку", - заявила начальник уголовной полиции округа Верхний Пфальц Сабине Нагель. "Данные допросов и обысков так же не свидетельствуют о том, что преступление планировалось и к нему велась подготовка".

До начала судебного процесса подозреваемый будет находиться в медицинском учреждении баварского города Регенсбург.