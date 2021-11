Оценен экологический ущерб от пандемии COVID-19

К концу августа 2021 года было произведено более восьми миллионов тонн пластиковых отходов, связанных с пандемией COVID-19. По оценкам исследователей из Китая и США, чья статья об экологическом ущербе от пандемии опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences, более 25 тысяч тонн из этого количества уже попали в океан, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Для своих подсчетов ученые из Калифорнийского и Нанкинского университетов использовали модель, воспроизводящую распространение образовавшегося в результате пандемии в 193 странах пластикового мусора (масок, наборов для тестов, отходов больниц) в водной среде - как он постепенно разлагается под действием солнечного света и планктона, переносится по поверхности океанов и опускается на глубину.

Выяснилось, что пандемия COVID-19 привела к образованию дополнительных 8,6 миллиона тонн пластиковых отходов. При этом 87,4 процента всех этих отходов приходится на больницы. На использование одноразовых масок приходится 7,6 процента, на тесты - 0,3 процента. Наибольшее количество из 25,9 тысячи тонн мусора в океане принесено реками, 73 процента из которых протекают в Азии. Три главных загрязнителя - Шатт-эль-Араб, Инд и Янцзы, на шестом месте находится Амур. На европейские реки пришлось лишь 11 процентов смыва.

По оценкам исследователей, через три-пять лет большая часть находящегося сейчас в океане мусора окажется на пляжах или же опустится на дно. В то же время его часть так и останется в океанических котловинах, и что особенно беспокоит исследователей, в Северном Ледовитом океане, где к 2025 году может образоваться приполярная зона накопления пластика.