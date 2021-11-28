Дети с приходом дельта-штамма коронавируса стали болеть ковидом чаще

Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что дети с появлением "дельта"-штамма коронавируса стали болеть COVID-19 чаще, также отмечаются летальные исходы. По этой причине, он полагает, что нежелание родителя вакцинировать своего ребенка против данной инфекции - преступление, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Если они [родители] любят своего ребенка, то они по отношению к нему совершают просто преступление [когда не разрешают прививаться]. Поэтому они еще раз должны задуматься о судьбе своей и своих детей, своих окружающих", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Накануне, 26 ноября, министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что примерно через три недели вакцина для подростков будет введена в гражданский оборот. По его словам, первые серии препарата уже произведены и в настоящее время проходят контроль качества.

24 ноября стало известно, что Минздрав разрешил использовать "Спутник" для вакцинации несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет. Детей младше 15 лет смогут вакцинировать только с согласия одного из родителей.