Британские СМИ сравнили новую главу МИД с Тэтчер

Поездка новой главы МИД Великобритании Элизабет Трасс на танке во время визита в Эстонию впечатлила британские СМИ, которые увидели в этом проявление лидерских амбиций со стороны министра и отсылку к действиям экс-премьера страны Маргарет Тэтчер (1925-2013), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отметила газета The Times, Трасс, представляющая Консервативную партию и ранее неоднократно выражавшая свое восхищение политикой Тэтчер, которая возглавляла правительство тори с 1979 по 1990 год, вероятно, целенаправленно прокатилась на танке, чтобы тем самым вызвать ассоциации с "железной леди".

Издание напомнило, что Тэтчер также совершила поездку на танке в 1986 году во время посещения ФРГ.