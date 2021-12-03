Турция призывает к формированию единой Дорожной карты в сфере миграции

Страны Европы и в целом мировое сообщество, должны определить единую Дорожную карту в сфере миграции, и не перекладывать груз ответственности за беженцев на плечи определенных стран.

Об этом заявил председатель Великого национального собрания Турции (парламент) Мустафа Шентоп, комментируя итоги своего визита в Польшу, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

По его словам, миграционный кризис - проблема глобального характера, с которой столкнулась и Турция. "В нашей стране уже 10 лет находятся около 5 миллионов беженцев и нелегальных мигрантов. Миграция - это вопрос, который касается не только стран, принимающих беженцев или государств, расположенных на пути мигрантов. Имеет место глобальный вызов, который необходимо решать сообща. Сегодня - это проблема для Турции, завтра - для других стран", - сказал Шентоп.

Спикер парламента привлек внимание к миграционному кризису на границе Беларуси с Польшей.

Шентоп призвал уважать права людей, вынужденных покинуть свои дома в надежде на лучшую жизнь и безопасность, в особенности, в условиях надвигающейся зимы. "В числе мигрантов есть женщины и дети. Важны гуманные подходы. Безусловно, миграция не может использоваться в каких-либо целях. Поэтому мы поддержали позицию Польши. Аэропортам в Турции были даны соответствующие поручения", - сказал турецкий спикер.

Шентоп подчеркнул, что волны миграции формируются в результате политики некоторых держав, чьи действия ухудшают условия жизни в отдельных регионах планеты. "Будет правильно, если эти страны возьмут на себя ответственность за последствия своих ошибок. В противном случае, мировое сообщество в будущем столкнется с еще большими проблемами", - предупредил спикер парламента Турции.