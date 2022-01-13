Гутерриш заявил, что считает критически важным диалог России с США и НАТО
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает критически важным диалог РФ с США и НАТО. Соответствующее заявление он сделал в четверг, отвечая на вопрос ТАСС, передает Day.Az.
"Конечно, все обеспокоены нынешней эскалацией напряженности, - отметил Гутерриш. - Диалог [между РФ, США и НАТО] критически важен для снижения напряженности и избежания той или иной конфронтации".
По словам генсека ООН, обострение ситуации стало бы "катастрофой для Европы и всего мира". Он подчеркнул, что в процессе диалога "нужно найти путь к деэскалации напряженности".
Российско-американские консультации по вопросам, касающимся гарантий безопасности, прошли в понедельник в Женеве. В среду в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а в четверг прошло совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.
Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Соединенных Штатов и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных.
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