Страсти в парламенте Армении: спецпредставителя по Турции довели до истерики

В парламенте Армении разгорелись страсти и произошла стычка между оппозиционным депутатом и вице-спикером Рубеном Рубиняном, который является спецпредставителем страны в процессе нормализации отношений с Турцией.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в понедельник во время заседания парламента представитель фракции "Айастан" ("Армения") Агнесса Хамоян заявила, что Рубинян проходил практику и проводил исследования в Турции и может быть "турецким агентом".

Рубинян парировал, что все подобные утверждения безосновательны и отметил, что может прибегнуть к ответным действиям. В этот момент из зала заседания начали раздаваться голоса, что не понравилось вице-спикеру.

"Объявляю вам предупреждение. Как ваша фамилия? Стамбулян? Судя по всему, вы не хорошо понимаете. Обращаюсь ко всей вашей фракции, успокойтесь. Я же буду делать всё, что пожелаю делать. Да, я могу!", - сказал Рубинян, потеряв контроль над собой.

Из зала раздались возгласы: "Не можешь". Рубинян встал, быстро пошел в сторону оппозиции, также быстро вернулся и начал бить молотком по трибуне.

"Не тыкайте мне! И вообще, успокойтесь и думайте, что и о ком вы говорите", - кричал вице-спикер.

Позже вице-спикер прервал заседание парламента из-за перепалки, возникшей между оппозиционными и провластными депутатами во время выступления другого зампреда Национального Собрания Акопа Аршакяна.

Отметим, что в Москве 14 января началась встреча спецпосланников Турции и Армении - Сердара Кылыча и Рубена Рубиняна по нормализации отношений между двумя странами.

В ходе первой встречи стороны обсудили шаги, которые необходимо предпринять в процессе нормализации отношений, и их детали. Также они проявили готовность вести диалог в конструктивном, неполитизированном ключе. Условлено о продолжении поиска точек соприкосновения, что работало бы во благо народов двух стран, в интересах стабильности и экономического процветания региона.