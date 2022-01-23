Каждый гражданин Армении с рождения должен 3112 долларов

В результате неэффективного управления государственным долгом в течение многих лет долг на душу населения Республики Армения составил 3 112 долларов, только в 2021 году госдолг на душу населения увеличился на 420,4 доллара, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, способствовал быстрому увеличению государственного долга стран с целью устранения или смягчения негативных последствий. Конечно, ожидалось, что правительству Армении также придется привлекать новые долги, учитывая, что в 2020 году экономика Армении зарегистрировала спад на 7,4%.

В течение 2021 года правительство Армении увеличило долг страны на 1,25 млрд долларов или 16,1%. Самый высокий показатель роста государственного долга был зафиксирован в год мирового кризиса - в 2009 году, когда за один год госдолг увеличился на 1,46 миллиарда долларов.

Примечательно, что в 2021 году государственный долг вырос за счет увеличения внутреннего долга, в частности, внешний долг вырос на 585,5 млн долларов или 10,4%, а внутренний долг на 674 млн долларов или 35,3%.

Резкий рост внутреннего долга Армении имеет отрицательный эффект, поскольку процентная ставка по драмовому долгу выше в несколько раз, в результате чего обслуживание долга становится более дорогим для государственного бюджета Армении.

Часть взятого в 2021 году государственного долга была направлена правительством Армении на увеличение валютных резервов, а размер долга Центробанка остался практически прежним, составив 457,7 млн долларов. Правительство не потратило часть возросшего долга, создав себе подушку финансовой устойчивости, однако проценты за взятые суммы циркулируют.

Стоит отметить, что в течение прошлого года расходование заемных средств не в полной мере способствовало выходу экономики Армении из кризиса 2020 года.