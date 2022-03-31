Родился ребенок с двумя головами и тремя руками

В Индии появился на свет ребенок с двумя головами, двумя сердцами и тремя руками. Об этом сообщает The Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ни врачи, ни мать новорожденного, Шахин Хан из города Ратлам, штат Мадхья-Прадеш, не были готовы к такому повороту событий. Ультразвуковое обследование, проводившееся во время беременности, не выявило отклонений. Перед родами женщине сообщили, что она ждет двойню.

Родившиеся близнецы оказались сиамскими, у них общее тело и другие органы. Лишняя рука направлена назад и находится между их лицами. Младенца доставили в больницу, где он находится под наблюдением врачей. Женщина осталась в окружной больнице в Ратламе.

Чаще всего такие дети оказываются мертворожденными. "Подобные случаи происходят редко, и о состоянии ребенка судить сложно, особенно в первые дни, - заявил один из врачей. - Поэтому мы поместили его под наблюдение. Мы не планируем проводить никаких хирургических операций".