На Международном музыкальном фестивале «Харыбюльбюль» состоялся концерт Полада Бюльбюльоглу

25 мая в Шуше в рамках VIII Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль", организованного Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры Азербайджана, состоялся концерт выдающегося азербайджанского певца, композитора и актера, народного артиста Азербайджана, депутата Милли Меджлиса Полада Бюльбюльоглу в сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Дирижировал оркестром Муртуза Бюльбюль.

Сначала Азербайджанский государственный ансамбль танца исполнил танец "Джанги" великого композитора Узеира Гаджибейли. Затем прозвучали различные произведения в исполнении Полада Бюльбюльоглу.

В исполнении народного артиста Мансум Ибрагимов прозвучал мугам и народные песни.

Музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", названный в честь цветка, являющегося символом города Шуша, проводится с 1989 года. Во время карабахского конфликта основные концерты были организованы в Агдаме, Барде и Агджабеди. После исторической победы Азербайджана в Отечественной войне фестиваль вернулся в Шушу.

В этом году в первый день фестиваля состоялся концерт-открытие с участием исполнителей из разных стран, а затем был показан спектакль "Так сказал бы Узеирбек: "Во всем повинен Сарвар". Постановка была представлена в исполнении студентов Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.