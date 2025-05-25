https://news.day.az/society/1755533.html Вторая группа азербайджанских паломников отправится в Хадж - ДАТА Вторая группа азербайджанских паломников завтра отправится в Хадж. Как передает Day.Az, об этом сказал АПА глава отдела внешних связей Управления по делам хаджа Вюсал Джахангири. "Вторая группа паломников численностью 178 человек вылетит завтра в 10:50 из Международного аэропорта имени Гейдара Алиева.
Вторая группа азербайджанских паломников отправится в Хадж - ДАТА
Вторая группа азербайджанских паломников завтра отправится в Хадж.
Как передает Day.Az, об этом сказал АПА глава отдела внешних связей Управления по делам хаджа Вюсал Джахангири.
"Вторая группа паломников численностью 178 человек вылетит завтра в 10:50 из Международного аэропорта имени Гейдара Алиева. Паломники разделены на 4 группы: первая состоит из 43 человек, остальные - по 45 человек", - сообщил он.
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