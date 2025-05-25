Вторая группа азербайджанских паломников отправится в Хадж

Вторая группа азербайджанских паломников завтра отправится в Хадж.

Как передает Day.Az, об этом сказал АПА глава отдела внешних связей Управления по делам хаджа Вюсал Джахангири.

"Вторая группа паломников численностью 178 человек вылетит завтра в 10:50 из Международного аэропорта имени Гейдара Алиева. Паломники разделены на 4 группы: первая состоит из 43 человек, остальные - по 45 человек", - сообщил он.

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