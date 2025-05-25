Статус надежного друга: чем выделяется политика официального Баку?

Автор: Акпер Гасанов

Четкая, непоколебимая, неизменная позиция. Именно этим славен современный Азербайджан. Именно за это наша страна снискала авторитет во всем мире, как верный, надежный союзник и партнер. И именно эти черты официального Баку в очередной раз оценили в Украине. В той самой стране, которая уже более трех лет страдает от полномасштабного российского военного вторжения.

Нынешний визит в Азербайджан министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги пришелся на период очередного обострения российско-украинской войны. Двое суток подряд Киев и другие мирные украинские города подвергаются чудовищным ракетно-дроновым атакам, в результате которых разрушено множество жилых домов, погибли получили ранения украинские старики, женщины и дети.

Тоже самое Азербайджан видел в ходе 44-дневной войны, когда армянские оккупанты наносили ракентные удары по Гяндже, Барде и иным нашим городам, в результате которых также было большое количество погибших и раненных среди мирного азербайджанского населения. Так что, именно Азербайджану, как никакой иной стране в мире, понятны боль и страдания Украины и украинцев.

Да, в нашей стране знают цену, которую пришлось заплатить за возврат своих ранее оккупированных территорий. Поэтому, официальный Баку всегда поддерживал суверенитет и территориальную целостность Украины. Так, Азербайджан голосовал за резолюцию Генассамблеи ООН №68/262 от 27 марта 2014 года "О территориальной целостности Украины", осуждающую аннексию Крыма и подтверждающую признание Крыма частью Украины.

Такая же позиция официального Баку была озвучена и в ходе официального визита в Киев Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который состоялся 14 января 2022 года, то есть за месяц с небольшим до начала полномасштабного российского военного вторжения.

"Азербайджан всегда поддерживал и поддерживает территориальную целостность Украины, и эта позиция остаётся неизменной", - заявил тогда глава нашего государства.

И в дальнейшем, официальный Баку постоянно демонстрировал свою четкую, однозначную позицию по данному вопросу. В Украине это очень высоко ценят.

"Для нас очень важно то, что Азербайджан поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины", - заявил А.Сибига в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Он добавил, что поблагодарил Президента Ильхама Алиева за эту поддержку: "Эта поддержка очень важна для нас". Глава МИД Украины также выразил благодарность Азербайджану за гуманитарную помощь, предоставленную его стране. Он отметил, что это рука помощи, протянутая другом в трудное время: "Эта помощь имеет для нас большую моральную ценность".

Да, на сегодняшний день Азербайджан оказал Украине гуманитарную помощь на сумму более 40 млн долларов. И, как заявил сегодня глава отечественного МИД Джейхун Байрамов, Азербайджан продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине. Кстати, за это Азербайджан услышал уже слова благодарности не только с украинской стороны, но и со стороны президента США Дональда Трампа и со стороны руководства ЕС.

Армения никогда и ничем Украине не помогала. От слова совсем. Армения даже не решилась четко и громко высказаться в поддержку территориальной целостности Украины. Причем, эта позиция официального Еревана имела место и в период, пока длилась оккупация Арменией 20% территории Азербайджана, так и после полного восстановления Азербайджаном своих суверенитета и территориальной целостности в результате победы в 44-дневной войне и в однодневной антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе нашей страны.

При этом, имели место визиты на оккупированные Россией территории Украины армянских политиков разного уровня, включая депутатов НС РА. Показательно еще и то, что визит главы МИД Украины в Баку пришелся на тот самый момент, когда официальный Ереван совершает очередной "финт ушами", сворачивая с пути "европейской интеграции" в направлении восстановления своего статуса "форпоста России на Кавказе", как назвал РА в свое время небезызвестный Борис Грызлов.

В Баку и в Киеве спокойно наблюдают за всеми эти выкрутасами официального Еревана. В нашей стране преспокойно отреагировали на визит в Ереван главы МИД России Сергея Лаврова. И это при том, что в его ходе прозвучали, мягко говоря, неоднозначные заявления, дающие повод указывать на то, что в России жаждали сохранения армяно-азербайджанского конфликта "вено замороженным".

В любом случае, в Москве и в Ереване должны понять, что Азербайджан давно уже доказал свою способность выстраивать взаимовыгодные и союзнические отношения с кем хочет, с кем считает для себя выгодным. А все попытки определенных политических сил в России использовать методы шантажа и информационных провокаций против нашего государства не только бесполезны, но и контрпродуктивны.