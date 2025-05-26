Британия приступила к ренационализации железных дорог

Великобритания приступила к ренационализации железных дорог.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал ITV.

"Ренационализация правительством железнодорожных перевозок началась", - говорится в публикации.

Первой под государственный контроль попала компания South Western Railway, за ней должны последовать другие.

Железные дороги в Британии были приватизированы в 1990-х годах.

В начале мая издание Politico со ссылкой на прогноз Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) писало, что Великобритания станет самой медленно растущей экономикой в ​​группе стран "Большой семерки" в 2025 году и второй худшей экономикой в ​​этом году после Германии.

Аналитики ОЭСР снизили прогноз роста ВВП Великобритании до 0,4% в текущем году и 1% в 2025-м. Предыдущая оценка предполагала прирост на 0,7 и 1,2% соответственно.