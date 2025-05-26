В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о забытом и никому не нужном Рубене Варданяне.

Day.Az представляет публикацию:

Закончилось 25 мая, наступил новый день. Где-то в своей камере тихонечко рыдает в подушку Рубик Варданян.

У него вчера был день рождения - и прошел он как-то очень уныло. Ну, уж точно не так, как Рубик надеялся.

Он ведь ждал этого дня с таким нетерпением: мечтал, что о нем вспомнит ну как минимум CNN, ну на худой конец Форбс. Варданяну снились сотни тысяч людей на демонстрациях по всему миру... Новый Папа Римский призвал бы Трампа чуть ли не лично приехать в Баку, чтобы вызволить Варданяна... Мечты, мечты.

А в реальности - о Варданяне вспомнили лишь пара армянских телеграм-каналов. Да и то не факт, что бесплатно.

Тяжела и неказиста жизнь армянского террориста.