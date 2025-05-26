https://news.day.az/world/1755558.html Во Вьетнаме опрокинулось судно с углем - 10 человек пропали без вести 10 человек пропали без вести в центре Вьетнама в результате крушения грузового судна, перевозившего уголь. Как передает Day.Az, об этом сообщил новостной портал "VnExpress". По его сведениям, судно с почти 5 тыс.
Во Вьетнаме опрокинулось судно с углем - 10 человек пропали без вести
10 человек пропали без вести в центре Вьетнама в результате крушения грузового судна, перевозившего уголь.
Как передает Day.Az, об этом сообщил новостной портал "VnExpress".
По его сведениям, судно с почти 5 тыс. тонн угля на борту потерпело катастрофу из-за технической неисправности при подходе к порту Вунганг в центральной провинции Куангбинь.
Чрезвычайные службы обнаружили и спасли пока лишь одного человека из 11 членов экипажа, местонахождение остальных моряков неизвестно.
Ранее мы сообщали, что у берегов Индии затонул контейнеровоз с опасным грузом.
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