Во Вьетнаме опрокинулось судно с углем

- 10 человек пропали без вести

10 человек пропали без вести в центре Вьетнама в результате крушения грузового судна, перевозившего уголь.

Как передает Day.Az, об этом сообщил новостной портал "VnExpress".

По его сведениям, судно с почти 5 тыс. тонн угля на борту потерпело катастрофу из-за технической неисправности при подходе к порту Вунганг в центральной провинции Куангбинь.

Чрезвычайные службы обнаружили и спасли пока лишь одного человека из 11 членов экипажа, местонахождение остальных моряков неизвестно.

Ранее мы сообщали, что у берегов Индии затонул контейнеровоз с опасным грузом.