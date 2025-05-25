У берегов Индии затонул контейнеровоз с опасным грузом

Контейнеровоз MSC ELSA 3 под флагом Либерии затонул в Аравийском море в 38 морских милях от побережья индийского города Кочи штата Керала на юге страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, береговая охрана Индии сообщила, что на судне находился "опасный груз".

"На судне находилось 640 контейнеров, в том числе 13 с опасным грузом и 12 с карбидом кальция. Кроме того, в танках судна находилось 84,44 тонны дизельного топлива и 367,1 тонны мазута", - сказано в размещенном на странице береговой охраны в Х сообщении. По имеющимся данным, контейнеровоз полностью перевернулся из-за затопления одного из трюмов. Есть угроза разлива топлива.

"Индийская береговая охрана активировала план комплексной готовности к реагированию на загрязнение окружающей среды и работает в тесной координации с администрацией штата над всеми возможными сценариями. Самолеты береговой охраны, оснащенные передовой технологией обнаружения нефтяных разливов, проводят воздушную оценку пострадавшей территории. На данный момент сообщений о разливе нефти не поступало", - указала служба в распространенном заявлении.

Государственное управление по борьбе со стихийными бедствиями рекомендовало жителям прибрежных районов не приближаться к объектам, которые могут принадлежать затонувшему судну и будут выброшены приливом на берег.

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