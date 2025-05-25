Ученые открыли новую мини-планету Солнечной системы

Американские астрономы из Принстонского университета обнаружили новую карликовую планету, находящуюся за орбитой Нептуна. Объект назвали 2017 OF201.

Как передает Day.Az, исследование опубликовано на портале нерецензированных научных материалов arXiv.

Команда сделала открытие на основе анализа архивных снимков телескопов в Чили и на Гавайях. Согласно полученным данным, диаметр мини-планеты составляет около 700 км, что почти в пять раз меньше диаметра Луны.

По словам исследователей, 2017 OF201 движется по очень вытянутой орбите, из-за чего один оборот планеты вокруг Солнца занимает 25 тыс. земных лет. В перигелии (ближайшей к звезде точке) карликовая планета подходит к светилу на дистанцию 45 астрономических единиц (а.е.), что сравнимо с расстоянием до Плутона.

Сейчас 2017 OF201 удалилась на 90 а.е. и продолжает движение к афелию, где достигнет рекордных 1600 а.е. перед возвращением к центру системы.

Ученые предполагают, что столь необычная траектория сформировалась под влиянием гравитации Нептуна и Млечного Пути, а возможно, включала миграцию в облако Оорта - область на краю Солнечной системы, заполненную ледяными телами.

Открытие ставит новые вопросы перед астрономами. Во-первых, расчеты показывают, что подобных объектов может быть около сотни, но обнаружить их крайне сложно из-за удалённости. Во-вторых, орбита 2017 OF201 не соответствует прогнозам гипотезы о существовании Девятой планеты Солнечной системы - если этот массивный объект действительно есть, он должен был бы давно выбросить карликовую планету из системы.

Дальнейшие наблюдения помогут уточнить природу нового объекта и его роль в эволюции нашей планетной системы. Пока же данные ожидают независимой проверки научным сообществом.

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