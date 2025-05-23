Найдена меняющая представления о Вселенной частица

Ученые Института ядерных исследований РАН вместе с коллегами из МГУ обнаружили космическую частицу гамма-квант с энергией в размере 300 тераэлектронвольт (ТэВ).

Как передает Day.Az, об этом сообщает "МК".

Частицу связали с ярким гамма-всплеском за всю историю наблюдений - GRB221009A, который произошел в результате взрыва сверхновой на расстоянии более двух миллиардов световых лет от Земли.

В Минобрнауки России отметили, что событие было зарегистрировано на российской установке "Ковер-3" Баксанской нейтринной обсерватории ИЯИ РАН.

Полученные результаты значительно превосходят показатели китайской обсерватории LHAASO, которая зарегистрировала энергию в 18 ТэВ при том же событии. Ученые пока не могут дать точного объяснения этому явлению.

Одна из гипотез заключается в том, что частица могла прийти с меньшего расстояния, чем предполагается. Другая версия подразумевает наличие неизвестного механизма, который может позволять частицам сохранять свою энергию на больших расстояниях.