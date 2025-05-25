Анархисты заявили о причастности к отключению света на Каннском кинофестивале

Две анонимные группировки анархистов взяли на себя ответственность за субботнее повреждение электросети на юге Франции, которое привело к временному обесточиванию около 160 тысяч домохозяйств, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В заявлении анархисты подчеркнули, что стремились обесточить Каннский кинофестиваль и промышленные предприятия. Причина заключается в индустриальном загрязнении окружающей среды и поставках Францией вооружений на Украину и Ближний Восток.

До этого во Франции объяснили отключения света в Каннах и на юге страны происками злоумышленников.

Сообщается, что неизвестные подожгли электроподстанцию в муниципалитете Таннерорн, а затем устроили диверсию на ЛЭП. Сейчас на местах происшествий проходит расследование.

Без света оказались около 160 тыс. человек. Блэкаут произошел на фоне предстоящего завершения Каннского фестиваля, которое ожидается 24 мая.