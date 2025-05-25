Азербайджан высоко ценит партнерские отношения с африканскими странами

Азербайджан придаёт большое значение развитию партнёрства и дружбы со странами Африки.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев в своём обращении по случаю Дня Африки, опубликованном в социальной сети.

"Африка - колыбель человечества, континент, единый в своём многообразии и обладающий богатым наследием, внесшим огромный вклад в развитие человеческой цивилизации", - отметил дипломат.

Поздравляя народы Африки с праздником, он пожелал им устойчивого и стабильного будущего, основанного на мире и развитии.

"Азербайджан высоко ценит партнёрские и дружеские отношения со странами Африки", - подчеркнул Ялчин Рафиев.