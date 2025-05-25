Азербайджан высоко ценит партнерские отношения с африканскими странами - МИД
Азербайджан придаёт большое значение развитию партнёрства и дружбы со странами Африки.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев в своём обращении по случаю Дня Африки, опубликованном в социальной сети.
"Африка - колыбель человечества, континент, единый в своём многообразии и обладающий богатым наследием, внесшим огромный вклад в развитие человеческой цивилизации", - отметил дипломат.
Поздравляя народы Африки с праздником, он пожелал им устойчивого и стабильного будущего, основанного на мире и развитии.
"Азербайджан высоко ценит партнёрские и дружеские отношения со странами Африки", - подчеркнул Ялчин Рафиев.
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