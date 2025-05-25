В Украине настроены на окончание конфликта с Россией в текущем году

Официальный Киев заинтересован в завершении конфликта между РФ и Украиной уже в этом году.

Как передает Day.Az, об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил сегодня в Баку на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

По его словам, украинская сторона выступает за урегулирование конфликта исключительно дипломатическим путем.

"Мы приняли предложение Соединенных Штатов о перемирии. Мы готовы к решению вопроса лишь путем дипломатии. Встреча в Стамбуле, где было принято решение об обмене большим количеством пленных, свидетельство нашим намерениям", - заявил Сибига.

Министр также отметил, что вопрос организации личной встречи лидеров РФ и Украины в настоящий момент обсуждается.

Ранее мы сообщали, что Украина хочет вернуться к прежнему уровню экономических связей с Азербайджаном.